El nuevo CEO de Paramount tiene una 'lista negra' de actores contrarios a Israel
Variety afirma que David Ellison aspira a convertir el estudio en la voz de los MAGA en el mundo del cine.
#1
CharlesBrowson
por lo que trabajan para paramount son pro israel, gracias, tomamos nota
29
K
267
#2
Pablosky
#1
exacto, ni un céntimo mío verán estos mierdas.
16
K
176
#13
obmultimedia
*
#2
Quien tenga SkyShowtime ya sabe lo que tiene que hacer.
Esto es la nueva caza de brujas contra los comunistas en los años dorados del cine de Hollywood.
1
K
21
#16
Mskina
*
#13
Ha pagado por Winrar más gente que usuarios tiene SkyShowtime
1
K
20
#5
Alcalino
*
y los demás tenemos una lista negra de los pro israel
6
K
67
#8
CerdoJusticiero
*
¿Alguien sabe qué le pasa a Alcama? ¿Ha dejado la novia? ¿Ha pillado el gusano de Kennedy?
Se le ve sufriendo mucho, al pobre.
@pozz
, tú que eres su amigo tal vez le puedas preguntar a ver si necesita ayuda, ánimos, litio...
5
K
55
#18
Cuñado
#8
¿Novia?
Éste apesta a incel a la legua. Lo único que quiere es casito, si nadie respondiese a sus gilipolleces ya hace tiempo que se habría vuelto a Forocoches
0
K
10
#26
HeilHynkel
#8
Pobre gusano. Va a pasar más hambre ...
0
K
18
#4
frankiegth
*
Muy FEO por parte del CEO. Paramount, tu antes molabas, ahora deberias estar retirada y en un museo.
2
K
37
#6
Cuñado
Hijo de Larry Ellison, el fundador de Oracle... Tiene a quien parecerse.
3
K
37
#17
Nouser
#6
Larry Ellison y sus hijos son como una familia de villanos de peli de serie B.
2
K
20
#20
Cuñado
#17
Tienen su propia isla, su megacorporación malvada... Sólo les falta un traje molón.
0
K
10
#25
HeilHynkel
#6
Claro ejemplo de meritocracia.
1
K
28
#14
volandero
Esa mirada y esa sonrisa son universales.
El gesto de "papá me lo ha puesto todo por delante y soy millonario por castigo, pero el que es pobre es porque quiere".
1
K
24
#3
omega7767
por cada mandatario pro palestina, aparecen 10 pro israel
1
K
23
#11
mcfgdbbn3
*
¿Esto también forma parte de la
#cultura_de_la_cancelación
de la que tanto se quejaban, o como lo hacen ricos ya no cuenta?
1
K
21
#23
euacca
Ah, bueno, pues Paramount a nuestra lista negra.
1
K
21
#28
omega7767
que comparta la lista, así puedo escoger sus películas y disfrutar de actores con morales
por otro lado Paramount..... lista negra
0
K
11
#22
DenisseJoel
Otro snowflake que no soporta que le digan verdades a la cara. Típico de MAGAs y demás paletos con ropajes "liberales".
0
K
11
#7
alcama
*
Qué fácil es hacer boicot a cosas que no os suponen esfuerzo alguno.
Haced boicot a Google y Amazon , anda.
Haced boicot a Spotify.
Hace boicot al FC Barcelona
Ah esos no, claro.
8
K
11
#9
eqas
#7
hay quienes lo hacemos a todos esos. Un granito de arena mio puede hacer playa con los demás.
9
K
99
#12
Nouser
#7
No todos podemos ser tan activos como tú.
0
K
7
#21
Gucaim
#7
Le hago boicot a Google,no uso sus productos,le hago boicot a Spotify y le hago boicot al FC Barcelona y de paso al Real Madrid
0
K
6
#19
Ehorus
El silencio de Hollywood con el tema de los palestinos ha sido para encerrarlos en una caja fuerte y tirarlos al mar, salvo honrosas excepciones. Y es que al final, quién te paga las facturas es el que manda - por muy dudosa moralidad que tenga. Es la realidad de este jodido mundo.
Sobre la lista negra, pues me lo creo... pero veremos hasta donde es capaz de llevar el veto, si en esa lista hay gente con mucha proyección (lo que se traduce en dinero).
0
K
10
#15
Find
Al final todo es podría, parece...
0
K
10
#24
Pamplino
Vaya careto de gilipollas
0
K
6
#27
xabi_sides
Tiene una cara, efectivamente, de cine. De cine de la Hammer, concretamente.
0
K
6
#10
arreglenenlacemagico
bueno veremos lo que aguanta pero vamos esto es como la FOX y luego los simpson van a hacer contenido para todos porque lo que vale es la pasta
0
K
6
#29
goyito
¿Censura en USA? Seguro que es falso
0
K
6
#30
baronrampante
Que sea CEO significa que tiene mucho poder, eso es lo único seguro de un perfil así.
0
K
6
