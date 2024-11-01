edición general
Las nueve excentricidades y los siete varapalos al juez Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez

Las nueve excentricidades y los siete varapalos al juez Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez

La instrucción de la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno ha estado marcada por varios despropósitos

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
De los polvos que no se limpiaron en la transición modélica, vienen estos lodos de la democracia plena.
ronko #8 ronko
#6 No he podido evitar leerlo con la voz de Pajares. ( La versión de Pepe Rubianes la tengo menos vista) .
XtrMnIO #2 XtrMnIO
A mí me tiene imputado porque el apellido de mi ex es Sánchez.
#4 Leon_Bocanegra *
#2 Suertudo! La prima del amigo del hermano de mi cuñada se apellida "Sánchez Gómez" y a mí ni me han llamado a declarar como testigo. Soy un don nadie.
Fj_Bs #3 Fj_Bs
Tan complicado es denunciar este juez por acoso ? y por tanta saña contra la esposa de Pedro Sanchez
es Peinado que deberia ser apartado y preso
#5 Leon_Bocanegra
#3 si denunciarlo es fácil. El problema viene después , cuando los que tienen que juzgar son sus colegas y sus jefes
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#3 ¿Denunciarle por acoso? Denuncia archivada en menos de una semana.
