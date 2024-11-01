·
Las nueve excentricidades y los siete varapalos al juez Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez
La instrucción de la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno ha estado marcada por varios despropósitos
|
etiquetas
:
peinado
,
sánchez
,
gómez
,
lawfare
politica
8 comentarios
#1
Esteban_Rosador
De los polvos que no se limpiaron en la
transición modélica
, vienen estos lodos de la
democracia plena
.
0
K
20
#6
angelitoMagno
0
K
15
#8
ronko
#6
No he podido evitar leerlo con la voz de Pajares. ( La versión de Pepe Rubianes la tengo menos vista) .
0
K
7
#2
XtrMnIO
A mí me tiene imputado porque el apellido de mi ex es Sánchez.
0
K
13
#4
Leon_Bocanegra
*
#2
Suertudo! La prima del amigo del hermano de mi cuñada se apellida "Sánchez Gómez" y a mí ni me han llamado a declarar como testigo. Soy un don nadie.
0
K
9
#3
Fj_Bs
Tan complicado es denunciar este juez por acoso ? y por tanta saña contra la esposa de Pedro Sanchez es Peinado que deberia ser apartado y preso
es Peinado que deberia ser apartado y preso
0
K
7
#5
Leon_Bocanegra
#3
si denunciarlo es fácil. El problema viene después , cuando los que tienen que juzgar son sus colegas y sus jefes
0
K
9
#7
angelitoMagno
#3
¿Denunciarle por acoso? Denuncia archivada en menos de una semana.
0
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
es Peinado que deberia ser apartado y preso