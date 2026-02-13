edición general
7 meneos
28 clics

Nueva York repone la bandera LGTB en Stonewall retirada por Trump

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, afirmo que “la comunidad debería alegrarse. Hemos prevalecido”

| etiquetas: nueva york , trump , bandera lgtb , stonewall , reponer
5 2 0 K 73 actualidad
sin comentarios
5 2 0 K 73 actualidad

menéame