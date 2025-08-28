edición general
Una nueva política exterior para Europa  

La Unión Europea necesita una nueva política exterior basada en los verdaderos intereses económicos y de seguridad de Europa. Europa se encuentra actualmente en una trampa económica y de seguridad que ella misma ha creado, caracterizada por su peligrosa hostilidad hacia Rusia, su desconfianza mutua con China y su extrema vulnerabilidad ante Estados Unidos. La política exterior europea está impulsada casi en su totalidad por el miedo a Rusia y China, lo que ha generado una dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

jeffrey sachs
ipanies #1 ipanies
Europa necesita una alternancia de gobierno, siempre ha gobernando la derecha europea y esto que vemos hoy es el resultado de dejar en esas manazas asuntos importantes.
