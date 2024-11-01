edición general
“¡Nuestros territorios no están en venta!”: nace la coalición global Pueblos Contra el Extractivismo

El lanzamiento se ha realizado en el marco de las actividades alrededor de la COP30 en Belém do Pará (Brasil).

Ejemplo demostrativo de Guatemala, un ejemplo entre miles:

Líder maya carga en València contra la hidroeléctrica de Florentino Pérez en Guatemala
Bernardo Caal Xol, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y líder maya Q’eqchi’, fue encarcelado injustamente por más de cuatro años por oponerse a la hidroeléctrica del presidente del Real Madrid.
