comentarios de esta noticia
9
meneos
11
clics
“¡Nuestros territorios no están en venta!”: nace la coalición global Pueblos Contra el Extractivismo
El lanzamiento se ha realizado en el marco de las actividades alrededor de la COP30 en Belém do Pará (Brasil).
|
etiquetas
:
medioambiente
,
ecología
7
2
0
K
81
politica
1 comentarios
relacionadas
#1
Sergio_ftv
*
Ejemplo demostrativo de Guatemala, un ejemplo entre miles:
Líder maya carga en València contra la hidroeléctrica de Florentino Pérez en Guatemala
Bernardo Caal Xol, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y líder maya Q’eqchi’, fue encarcelado injustamente por más de cuatro años por oponerse a la hidroeléctrica del presidente del Real Madrid.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
