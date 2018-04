Nuestro seguro médico nos envió unos cepillos de dientes inteligentes, "gratis". Esto es lo que pasó. [ENG]

En Diciembre cambiamos de seguro médico, y el nuevo asegurador incluía un pack de cepillos de dientes "inteligentes", que se conectan a una app a través de bluetooth. Todos los datos generados se envían a la nube. Cuando los recibimos en Enero, ni siquiera abrimos la caja. Tres meses después recibimos una segunda caja. Era un recordatorio amable de que debíamos usarlos, y de que el asegurador sabía que no los habíamos usado. (...) ¿Llegará el día que no podamos tener un seguro médido si no usamos un cepillo de dientes conectado a internet?