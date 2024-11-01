Una notaria explica por qué la prórroga de alquiler no sería válida si el Decreto decae

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha advertido de que la reciente medida del Gobierno que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años podría quedar sin efecto si no es convalidada por el Congreso en el plazo legal establecido y explica por qué entonces sólo sería válida para los contratos que hayan terminado durante el periodo de vigencia del Decreto y no en los próximos dos años.