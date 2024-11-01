edición general
4 meneos
23 clics
Una notaria explica por qué la prórroga de alquiler no sería válida si el Decreto decae

Una notaria explica por qué la prórroga de alquiler no sería válida si el Decreto decae

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha advertido de que la reciente medida del Gobierno que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años podría quedar sin efecto si no es convalidada por el Congreso en el plazo legal establecido y explica por qué entonces sólo sería válida para los contratos que hayan terminado durante el periodo de vigencia del Decreto y no en los próximos dos años.

| etiquetas: vivienda , alquiler , decreto ley
3 1 0 K 34 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 34 actualidad
#1 Cuchifrito
"explica por qué entonces sólo sería válida para los contratos que hayan terminado durante el periodo de vigencia del Decreto y no en los próximos dos años"

Tampoco hay que ser notario para explicar esto, con Coco de barrio sésamo vale.
1 K 20
#3 chavi *
#1 Ojo, que miente.
Puedes solicitar la prórroga ya aunque ru contrato venza los próximos mese.

Y la ley en vigor le obliga a aceptar las condiciones.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
El problema de la vivienda en España en 2026 lo arreglamos moviendo contenido climático en redes sociales, demasiado calor en verano, cambio climático, masificación, asi lo ven, no vienen, caen precios
0 K 13
#2 chavi
Creo que muuchos abogados opinan lo contrario. Es una ley en vigor de pleno derecho si se solicita ahora la prórroga el casero está obligado a aceptarla según la ley en vigor. 2 años
0 K 12
#5 chavi *
la prórroga no se aplica de forma automática, sino que debe ser solicitada por el arrendatario

Exacto. Se puede hacer ahora. Solicitar la prórroga. El casero no puede negarse a ella.

arrendador no está obligado a aceptar la prórroga hasta que finalice el contrato vigente o sus extensiones legales.
Pero a la petición de prórroga se aplica la ley en vigor cuando fué solicitada.


la medida depende de su convalidación parlamentaria. En el sistema jurídico español, los decretos

…   » ver todo el comentario
0 K 12
g3_g3 #6 g3_g3
El clásico engañabobos como la derogación de ley mordaza, como la reducción de jornada laboral, etc
0 K 10
Kantinero #8 Kantinero
Es una notaria notable
0 K 8
FunFrock #4 FunFrock
No alquiles
No contrates
0 K 7

menéame