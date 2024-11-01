Una notaria explica por qué la prórroga de alquiler no sería válida si el Decreto decae

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha advertido de que la reciente medida del Gobierno que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años podría quedar sin efecto si no es convalidada por el Congreso en el plazo legal establecido y explica por qué entonces sólo sería válida para los contratos que hayan terminado durante el periodo de vigencia del Decreto y no en los próximos dos años.
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Tampoco hay que ser notario para explicar esto, con Coco de barrio sésamo vale.
Puedes solicitar la prórroga ya aunque ru contrato venza los próximos mese.
Y la ley en vigor le obliga a aceptar las condiciones.
Exacto. Se puede hacer ahora. Solicitar la prórroga. El casero no puede negarse a ella.
arrendador no está obligado a aceptar la prórroga hasta que finalice el contrato vigente o sus extensiones legales.
Pero a la petición de prórroga se aplica la ley en vigor cuando fué solicitada.
la medida depende de su convalidación parlamentaria. En el sistema jurídico español, los decretos
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