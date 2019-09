Noelia Posse no revocará el nombramiento de su hermana y de su tío en el ayuntamiento de Móstoles

La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse,no da marcha atrás y anuncia que no revocará el nombramiento de su hermana y de su tío. Posse, señala que no ha recibido ninguna llamada de los responsables del PSOE y que no cree que nadie le pida que revoque estas decisiones.Entiende que se haya generado alarma por este asunto y por su subida de sueldo, recordamos que la primera medida que tomó fue subirse el sueldo un 16%, también al resto de concejales. Posse lo ha justificado señalando que trabaja 365 días al año y necesita una seguridad