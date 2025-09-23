“¿No van a volver mamá y papá a casa?”: niños estadounidenses abandonados al llevarse el ICE a sus padres [EN]  

A Honduras y a Guatemala llegan padres deportados desde Estados Unidos sin sus hijos estadounidenses diciendo que no les dieron la opción de traerlos. “Algunos padres llegaban desconsolados porque no sabían dónde estaban sus hijos ni quién los cuidaba”. "Estamos presenciando cómo las familias se desgarran en tiempo real". “Es literalmente la peor pesadilla de un niño que alguien venga a llevarse a sus padres en plena noche”, “no hay apoyo gubernamental, así que todo el que se brinda proviene de organizaciones sin ánimo de lucro y familias”.