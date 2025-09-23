edición general
28 meneos
26 clics
“¿No van a volver mamá y papá a casa?”: niños estadounidenses abandonados al llevarse el ICE a sus padres [EN]

“¿No van a volver mamá y papá a casa?”: niños estadounidenses abandonados al llevarse el ICE a sus padres [EN]  

A Honduras y a Guatemala llegan padres deportados desde Estados Unidos sin sus hijos estadounidenses diciendo que no les dieron la opción de traerlos. “Algunos padres llegaban desconsolados porque no sabían dónde estaban sus hijos ni quién los cuidaba”. "Estamos presenciando cómo las familias se desgarran en tiempo real". “Es literalmente la peor pesadilla de un niño que alguien venga a llevarse a sus padres en plena noche”, “no hay apoyo gubernamental, así que todo el que se brinda proviene de organizaciones sin ánimo de lucro y familias”.

| etiquetas: estados unidos , ice , redadas , deportaciones , familias , niños , separación
23 5 0 K 268 actualidad
6 comentarios
23 5 0 K 268 actualidad
calde #1 calde
Jodeeeererr.... :'(
2 K 51
Lutin #5 Lutin
Estados Unidos ya es una distopía nazi de mierda cómo las novelas de ciencia ficción de Philip K. Dick o de George Orwell, un país que ha caído en lo más bajo de la humanidad, como si los nazis de la Segunda Guerra Mundial y lo peor de la judiada mundial se hubiesen apoderado de los puestos de poder y representación.
4 K 46
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
La primera administración Trump separó a hijos de padres, ahora la segunda separa a padres de hijos…
0 K 20
Andreham #2 Andreham
Que hubieran llegado al país hace 200 o 100 años, como todos los americanos buenos.
1 K 16
Moixa #3 Moixa
Espantoso.
0 K 15
#4 bol
El salvaje oeste ha vuelto. Qué triste. Olvidemos que somos seres humanos.
0 K 7

menéame