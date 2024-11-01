"No sueltes la bandera ni olvides el lelolai": ¿qué le pasó a Hawái?

Hawái no giró hacia un nuevo futuro político por elección ni por inercia histórica: su destino fue redefinido por intereses ajenos a los del país y sellado por la fuerza de la imposición política de la modernidad. En el centro de esa historia se alzó una figura que rara vez aparece en los relatos turísticos del archipiélago: la de una reina depuesta por intentar proteger a su población, una monarquía abolida contra la voluntad de sus súbditos y un país que dejó de existir sin que quienes lo habitaban pudieran apenas decidir su destino.