"No somos solo chinos". Omoda y Jaecoo confirman que pronto fabricarán coches en España

Chery confirma su plan de fabricar coches en la antigua planta de Nissan en Barcelona a través de EBRO. Los primeros modelos serán los eléctricos Omoda 5 EV y Jaecoo 5 EV, con producción prevista entre 2026 y 2027. La estrategia busca evitar aranceles europeos a vehículos chinos. La fábrica avanza hacia una mayor localización, incorporando soldadura y pintura este año y contratando hasta 200 empleados. Hasta ahora todos los vehículos salidos de la fábrica se hacen a partir de ktis SKD. El grupo pretende vender 40.000 coches en España en 2026.
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De momento más que fábrica es taller de montaje.
Yo no compraría un coche chino, igual que no compraría un móvil chino, no porque no sean buenos, sino por cuestión de confianza lo cual es básico en ambos aparatos por diferentes razones.
Cada uno priorizamos cosas distintas, yo prefiero pagar más por esa confianza.