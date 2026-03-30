"No somos solo chinos". Omoda y Jaecoo confirman que pronto fabricarán coches en España

Chery confirma su plan de fabricar coches en la antigua planta de Nissan en Barcelona a través de EBRO. Los primeros modelos serán los eléctricos Omoda 5 EV y Jaecoo 5 EV, con producción prevista entre 2026 y 2027. La estrategia busca evitar aranceles europeos a vehículos chinos. La fábrica avanza hacia una mayor localización, incorporando soldadura y pintura este año y contratando hasta 200 empleados. Hasta ahora todos los vehículos salidos de la fábrica se hacen a partir de ktis SKD. El grupo pretende vender 40.000 coches en España en 2026.