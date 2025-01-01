edición general
No solo en Gaza: Estados Unidos minimiza las atrocidades cometidas por los regímenes que respalda

No solo en Gaza: Estados Unidos minimiza las atrocidades cometidas por los regímenes que respalda

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha apoyado repetidamente a gobiernos que han cometido atrocidades masivas, definidas por el experto en genocidio Scott Straus como “violencias sistemáticas a gran escala contra la población civil”. Identificamos seis estrategias retóricas utilizadas por funcionarios estadounidenses para distanciar públicamente a Estados Unidos de las atrocidades cometidas por quienes reciben su apoyo.

Estados Unidos mismo se creó a base de genocidios indios. Los que quedaron los dejaron en algo que el nombre ya lo dice todo : reservas. Ya entonces los asemejaron a animales.

Son genocidas, han defendido ese sistema en los colegios y los estadounidenses crecen con esa forma de pensar.
#1 kaos_subversivo
EEUU es el cancer e Israel su tumor. Uno mas
