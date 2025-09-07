edición general
“No quiero que ese niño vaya a clase con mi hijo”: el efecto compañero influye en la trayectoria educativa

“Voy con casi todas mis amigas”. Muchos padres y madres aguardan impacientes saber con quiénes se sentarán sus hijos. Una circunstancia en torno a la cual hay preocupación, prejuicios y también ciencia: la investigación apunta a que el llamado efecto compañero tiene trascendencia en su trayectoria académica.

Milmariposas #2 Milmariposas *
"Una circunstancia en torno a la cual hay preocupación, prejuicios y también ciencia"

Y mucha, mucha tontería acerca de padres que arrastran prejuicios de sus infaustos años de cole.

Yo tuve la gran suerte de asistir a escuela rural y estábamos junto a alumnos más pequeños y más mayores. Y ni tan bien.
Luca7 #3 Luca7
#2 mucha tontería hasta que te toca a Jiménez o Montoya de compañero.
Milmariposas #5 Milmariposas
#3 Como profe, he tenido a gitanos en mis clases que han durado lo que dura un bombón a la puerta de un colegia, vaya la redundancia. Y en general, se portan bastante bien para la fama que tienen.
#4 tomeu *
#2 Estoy de acuerdo: mucha tonteria por parte de los padres
Sacronte #1 Sacronte
¿Ahora se asignan asientos a los niños? ¿O es solo cosa de algunas comunidades? Cuando yo iba al colegio/instituto te sentabas donde te parecía el primer día y ahí mas o menos te quedabas.
Ihzan #6 Ihzan
#1 En el colegio de mi hija cada 4/6 semanas los cambian tanto de compañeros como de sitios. Lo de dejarlas ponerse como quieran solo es los ultimos 15 dias de curso.
Valdreu #7 Valdreu
#1 A mí en el colegio cada año nos mezclaban entre clases, y te sentaban por orden alfabético hasta que el profesor te iba cambiando de sitio en función de tus notas y lo follonero que fueras, cosa que me parece lógica.
