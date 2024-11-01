edición general
"No queremos el Mundial, la salud es prioritaria": qué desató las protestas de jóvenes en Marruecos que ya dejan 3 muertos y más de 350 heridos

El país norafricano vive una ola de protestas contra los gastos por la construcción de estadios para el Mundial de fútbol de 2030.

vicus.
Y aquí mucho nene pijo y malcriado gritando vivas al dictador, mostrándose en contra de la sanidad y educación publica, y los marroquíes todo lo contrario, pues va ser mejor que los nenes pijos de aquí se vayan para Marruecos y los de marruecos se vengan para España.

Dragstat
"Está sucio, y los pacientes tienen que sobornar a los agentes de seguridad y a las enfermeras para poder ver a un médico, según denunció el manifestante, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias"

Bravo por esto, jóvenes que son conscientes de las prioridades. En teoría, todos estos macro eventos deportivos solían servir de opio para el pueblo y aquí claramente no los quieren y aun así los meten con calzador por intereses de las élites. Muchos en otros países tendrían que aprender.


