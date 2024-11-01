¡No podemos publicar esto! Como algunos clasicos fueron rechazados por las editoriales [Eng]

Seis clásicos de la literatura contemporánea fueron rechazados repetidamente por las editoriales. Algunos como Lolita, de Nabokov o Señor de las moscas, de Golding, por las clásicas razones de sexo y violencia. Otros por razones políticas, como Rebelión en la granja, de Orwell. Otros, por no gustar el estilo, como En busca del tiempo perdido de Proust. Y en algunos casos, como el Diario de Ana Frank, o El Gatopardo, de Lampedusa, porque la editorial no les veía salida comercial.