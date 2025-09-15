edición general
“No pasarán”: las protestas propalestinas logran la suspensión de la Vuelta en Madrid

Bloqueos masivos, cargas policiales y la movilización social contra la presencia israelí en la prueba dejan una histórica etapa final sin recorrido, sin podio y sin ceremonial en Cibeles. La televisión relató minuto a minuto la invasión del recorrido, el despliegue policial, los incidentes y el impacto social y político de una Vuelta detenida por el movimiento de protesta más multitudinario en la historia reciente del deporte en el Estado español. Varios videos de manifestantes en la noticia.

3 comentarios
Juanro49 #2 Juanro49
Aunque se han compartido varias sobre el tema, la comparto ya que dentro de la noticia aportan muchos videos desde dentro de la manifestación
aupaatu #3 aupaatu *
Par los más transigentes ,recordarles que lo normal hubiera sido que propietario sionista del equipo se hubiera retirado de la vuelta o la organización le hubiera expulsado por motivos de seguridad para el resto de Equipos
#1 covacho *
Por supuesto hubo detenidos e identificaciones que derivarán en multas. Pero si el Perro anda listo, ya debería estar redactando un indulto generalizado por estos actos.
