“No pasarán”: las protestas propalestinas logran la suspensión de la Vuelta en Madrid

Bloqueos masivos, cargas policiales y la movilización social contra la presencia israelí en la prueba dejan una histórica etapa final sin recorrido, sin podio y sin ceremonial en Cibeles. La televisión relató minuto a minuto la invasión del recorrido, el despliegue policial, los incidentes y el impacto social y político de una Vuelta detenida por el movimiento de protesta más multitudinario en la historia reciente del deporte en el Estado español. Varios videos de manifestantes en la noticia.