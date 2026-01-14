No es mío, es de Steffen A. Pfeiffer y extraído de Facebook

Pues bien, digo esto como un alemán que vive en Galicia - un europeo que está absolutamente harto de ver cómo el mundo contiene el aliento cada vez que este idiota balbuceante, llorón, delirante y estruendoso abre su boca grotesca.Saben, gente, por lo que puedo juzgar desde fuera, la cosa se ve así: Estados Unidos ha elegido a un hombre que habla y actúa como un megalómano, y se supone que el resto del planeta simplemente debe confiar en que no perderá completamente el contacto con la realidad y nos arrastrará a todos a una catástrofe.Quieren robar Groenlandia.Quieren que Cuba “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”.Hablan de bombardear México o de invadirlo.Secuestran a un presidente y se embolsan el petróleo del pueblo en Venezuela.Bromean con la anexión de Canadá como si fuera el estacionamiento de un centro comercial que puedes reclamar simplemente porque te apetece.Predican que en Gaza no hay genocidio y ayudan a quienes lo ejecutan con los bombardeos.Hablan de que en Irán debe parar la matanza y, al mismo tiempo, el ICE mata a inocentes en Minneapolis y el vicepresidente quiere, como Hitler en su día con las SS y la Gestapo, simplemente enviar al ICE a cada puerta.El presidente exige ejecuciones públicas de quienes están en su contra. Eso es puro estalinismo y fascismo.¿Tienen alguna idea de lo loco que suena esto para el resto de nosotros?Esto no es “charla de tipo duro”. No es una estrategia. Es un anciano profundamente inestable que amenaza a naciones soberanas como si estuviera volcando un tablero de Monopoly porque está perdiendo. Esto no es un comportamiento normal. Esto no es liderazgo. Esto no es fuerza. Es una crisis internacional andante y parlante.Y estadounidenses, aquí es donde la cosa recae sobre ustedes. No solo MAGA, no solo la gente que lo eligió – todos ustedes. Porque cuando el presidente de los Estados Unidos empieza a hablar sobre el secuestro de jefes de gobierno, la anexión de países y el lanzamiento de ultimátums como un jefe de la mafia, el resto del mundo no tiene voz. Nosotros solo recibimos las consecuencias.No pueden simplemente encogerse de hombros y decir: “Bueno, yo no lo elegí”. Eso puede pasar en una cena, pero no cuenta cuando las potencias nucleares observan este circo y recalculan sus propias líneas rojas. Este es su sistema. Su presidencia. Su responsabilidad.Visto desde fuera, parece que Estados Unidos encendió la mecha y se fue caminando tranquilamente, mientras todos los demás están parados alrededor de la bomba preguntándose quién cortará el cable.Y seamos brutalmente honestos. Este hombre tiene casi 80 años. Es frágil. Se está deteriorando visiblemente. No es un visionario a largo plazo que juega al ajedrez. Está al final de su vida y actúa como si después de él nada importara y el diluvio fuera a venir de nuevo. Es el tipo de “líder” más peligroso que existe. Es un hombre que no tiene nada que perder y posee un ego que quiere ser alimentado constantemente. Uno al que siguen idiotas narcisistas y bipolares – como algunos en su administración – y que además encubren sus conexiones con la red criminal de pederastia. Un condenado por diversos delitos que ya hace 5 años, el 6 de enero de 21, planeó un golpe de estado y salió impune.¿Por qué debería el resto del mundo pagar por eso?¿Por qué deberían familias en Europa, Asia, Australia, Sudamérica, en todas partes, tener que tener miedo a la guerra, al colapso comercial, a choques energéticos o a la inestabilidad global porque Estados Unidos no pudo poner su propia casa en orden?¡Aquí ya no se trata de izquierda o derecha! Se trata del sentido común básico. Se trata de detener a un psicópata antes de que haga algo irrevocable. Porque una vez que comienza una guerra, cuando un país es ocupado, cuando las alianzas se rompen irreparablemente, no hay botón de reinicio.Así que sí, esto es responsabilidad de los estadounidenses. Ustedes metieron al mundo en este lío, y deberían, joder, arremangarse y sacarnos de nuevo de él. Inicien un proceso de destitución. Destitúyanlo. Domínenlo. Hagan lo que sea que su sistema permita, pero háganlo rápido.Porque el resto de nosotros solo quiere vivir su vida, criar a sus hijos, pagar sus facturas y no despertarse una mañana y descubrir que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado porque un anciano trastornado quería sentirse poderoso por última vez.Esto ya no tiene gracia.No es teatral.Es inaceptable.Pongan bajo control a este loco impredecible antes de que lo arruine para todos.Fisterra, 12/01/2026Cordialmente Steffen A. Pfeiffer Peregrino, Periodista y Empresario.