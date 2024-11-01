No estamos listos para la Superinteligencia [ING]  

IA 2027 describe un futuro posible en el que la inteligencia artificial transforma radicalmente el mundo en tan solo unos pocos pero intensos años. Se basa en previsiones detalladas de expertos, pero ¿cuánto de ello sucederá realmente?. ¿Estamos realmente corriendo hacia una elección entre un planeta controlado por la élite o uno en el que los humanos han perdido por completo el control?