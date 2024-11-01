No estamos listos para la Superinteligencia [ING]  

IA 2027 describe un futuro posible en el que la inteligencia artificial transforma radicalmente el mundo en tan solo unos pocos pero intensos años. Se basa en previsiones detalladas de expertos, pero ¿cuánto de ello sucederá realmente?. ¿Estamos realmente corriendo hacia una elección entre un planeta controlado por la élite o uno en el que los humanos han perdido por completo el control?
| etiquetas: inteligencia artificial general , ia , iag , control , cambio
¿Te siguen pareciendo buena idea?
Apuesto a que ya no tanto....
Toma ya hype.
Esta tontería ha llegado a un nivel de exageración difícil de superar, pero seguro que serán capaces de sorprenderme. Siempre lo son.
La realidad es que los LLM han dejado de mejorar. Los nuevos modelos son más de lo mismo y el progreso hacia una AGI… » ver todo el comentario
Respecto a la IA el mismo detallito que para las empresas, dado que ambas son maquinas; Si a una maquina no le pones filtros de ningun tipo hara exactamente aquello para lo que ha sido diseñada y eso no es ningun error.
En el caso de las empresas son maquinas de hacer dinero a costa de cualquier cosa, por eso la salud, lo social, las leyes, el bien y el mal importan una mierda donde las empresas rinden pleitesia a sus señores; en la bolsa.
Luego, las tres leyes tienen sus agujeros y hay novelas tardías con una cuarta ley, etc. Pero eso no le quita mérito.
La película "Yo, Robot" me gustó porque aunque el argumento no coincide con ninguna de las novelas (sí, me las he leido todas) pilla bien el espíritu de la saga. Sin embargo falla en explicar bien las tres leyes y su importancia, cuando son cruciales en alguna de las escenas de la peli, que por lo tanto quedan como resueltas "porque sí". En su lugar hace que los robots se comporten como humanos, cuando en las novelas no hacen tal cosa.
Ahí la serie es un fracaso total. No se corresponde con las novelas.