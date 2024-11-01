No te detengas en la regularización: detén el abuso laboral

Aunque algunas de las 500.000 personas migrantes en situación irregular que pronto obtendrán sus papeles proceden de países económicamente desarrollados, su situación difiere profundamente de la del migrante de clase trabajadora que huye de la violencia de bandas, la guerra, el hambre, los desastres climáticos y la pobreza. Este es el grupo de migrantes al que la ley podría beneficiar de manera sustancial, pero solo si abordamos una importante contradicción en sus condiciones laborales actuales: que su propio lugar de trabajo es inseguro.