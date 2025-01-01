edición general
4 meneos
47 clics

"No anden asustando a mi niña" Así se defendió un Guatemalteco de agentes federales  

ICE para a un guatemalteco en EEUU pidiéndole los papeles, cuando éste llevaba a su niña pequeña en el coche. El señor se justifica diciendo que tiene los papeles en casa y que le dejen ir a buscarlos, entre amenazas de los policías de detenerlo. Finalmente, por suerte, le dejan irse.

| etiquetas: ice , eeuu , violencia , xenofobia , inmigración , niños , infancia , terror
3 1 0 K 32 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
calde #1 calde
Lo pongo básicamente porque, habiendo muchos videos similares e incluso más crueles, creo que es necesario ser conscientes del ambiente de terror creado en EEUU para muchos ciudadanos que no dejan de ser personas normales, trabajadoras y con familia, a las que les están haciendo la vida imposible.

En este caso, al menos, parece que había un policía medianamente sensible y les deja irse. Si no llevase a su hija, seguramente no habría acabado así.
2 K 26
aporuvas #2 aporuvas
Que puto horror por favor
Que gente ENFERMA y no son conscientes
1 K 15
#3 poseso
¡como está Gilead!
0 K 9

menéame