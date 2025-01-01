"No anden asustando a mi niña" Así se defendió un Guatemalteco de agentes federales  

ICE para a un guatemalteco en EEUU pidiéndole los papeles, cuando éste llevaba a su niña pequeña en el coche. El señor se justifica diciendo que tiene los papeles en casa y que le dejen ir a buscarlos, entre amenazas de los policías de detenerlo. Finalmente, por suerte, le dejan irse.
| etiquetas: ice , eeuu , violencia , xenofobia , inmigración , niños , infancia , terror
En este caso, al menos, parece que había un policía medianamente sensible y les deja irse. Si no llevase a su hija, seguramente no habría acabado así.
Que gente ENFERMA y no son conscientes