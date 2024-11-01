"Si a un niño que quería una muñeca bebé le hubieran dicho 'sí, te la compramos', a lo mejor tendríamos paternidades más responsables"

En su último libro, "Macho Menos, ideas para deconstruirte", el periodista Nacho Lozano (Ciudad de México, 1985) les hace una pregunta capciosa a sus lectores: ¿Es posible aprender a no ser macho?, y con seguridad absoluta responde: "Sí, y nadie debería morir en el intento. No se trata de sufrir o sacrificarse, sino de ya no hacer sufrir a otras ni sacrificarlas."