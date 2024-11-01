edición general
9 meneos
23 clics

"Si a un niño que quería una muñeca bebé le hubieran dicho 'sí, te la compramos', a lo mejor tendríamos paternidades más responsables"

En su último libro, "Macho Menos, ideas para deconstruirte", el periodista Nacho Lozano (Ciudad de México, 1985) les hace una pregunta capciosa a sus lectores: ¿Es posible aprender a no ser macho?, y con seguridad absoluta responde: "Sí, y nadie debería morir en el intento. No se trata de sufrir o sacrificarse, sino de ya no hacer sufrir a otras ni sacrificarlas."

| etiquetas: macho menos , deconstrucción , masculinidad
9 0 5 K 71 cultura
29 comentarios
9 0 5 K 71 cultura
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Completamente  media
4 K 67
skaworld #10 skaworld
#1 Cuidado....  media
1 K 20
pazentrelosmundos #16 pazentrelosmundos
#10 por qué una aguja?
Quiero saber!!!
0 K 15
skaworld #18 skaworld
#16 Porque todo niño zoofilico sabe que compartir agujas es poco higienico y trae la suya de casa antes de cabalgar sin descanso hacia el reino del placer
2 K 37
Jointhouse_Blues #24 Jointhouse_Blues
#16 ¿Tú sabes lo que gana un veterinario?
0 K 12
pazentrelosmundos #25 pazentrelosmundos
#24 no, pero podemos preguntarle algun usuario de esos que rebuzna.
0 K 15
Torrezzno #21 Torrezzno *
#10 esa es la versión de oriente medio xD xD

Pd: este comentario es una sátira, adscrito al milenario arte del humor negro y se debe entender como tal :roll:
1 K 26
#8 Leon_Bocanegra *
#_3 anda que...

Vaya, seguramente no es la primera vez que me río de sus gilipolleces.
2 K 39
TripleXXX #22 TripleXXX *
Siempre me ha parecido de gilipollas eso de los juguetes de niños y niñas. Mi segundo hijo estaba ilusionnado un una escoba, un recogedor y una batería de cocina y algunos no entendían que se lo echasen los reyes y ahí lo tienes con su esposa y tan contento.
Y si hubiera resultado gay solo me hubiese dolido el mas que probable bulling.
2 K 33
pazentrelosmundos #23 pazentrelosmundos
#22 a los niños les gusta imitar a sus padres. A cualquier chiquillo / chiquilla con año y medio, dos, tres años es el mejor regalo que le puedes hacer.
0 K 15
PaulSciarra #27 PaulSciarra
#22 Siempre me ha parecido de gilipollas eso de los juguetes de niños y niñas.

Lo que es de gilipollas es pensar que los padres influimos mucho en lo que quieren los niños

Mis niños siempre pidieron cosas "de niños" o "de niñas", sin que nadie influyera en ellos.

El error es pensar que son iguales

No lo son, por eso existen dos sexos
0 K 6
Malinke #29 Malinke
#27 ya, y el siglo XXVIII, o el que fuera, cuando los reyes y nobleza se maquillaban y llevaban tacones, sus hijos querrían maquillarse y llevar tacones.
0 K 11
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#5 ah, vaya. Ahora lo entiendo todo. Me refería al artículo.
No te preocupes, no es culpa tuya, pero en ti está la responsabilidad de mejorar.
1 K 27
lobotomico2 #9 lobotomico2 *
#7 Tampoco pillas la ironia.

Pero bueno, ademas de descargar tus frustraciones conmigo, veo que puedes aportar poco (ejem, nada)
0 K 7
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#9 tu tampoco es que vayas muy fino de entendimiento cielo.
0 K 15
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#15 dale!!! Disfrútalo!!!
1 K 24
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos *
#12 te lo comparto, nunca me gustaron las muñecas :hug:
Mi mejor regalo de Reyes fueron herramientas de carpintería, la Sierra de pelo la sigo usando a día de hoy.

Edit: si estuviera en tu lugar me compraría uno y saldría a jugar sin complejos ;)
1 K 24
#15 Pkpkpk
#13 en lugar de eso me compré un coche cuando tuve dinero para ello, pruebo coches en una revista de motor (como hobby) y salgo de ruta con superdeportivos :roll:
Pero sí, igual me pillo uno teledirigido por el placer de tenerlo :hug:
1 K 24
#2 Pkpkpk *
Y a las niñas un coche teledirigido, que cuando yo era niña siempre pedía uno a los Reyes y nunca me lo trajeron, y en cambio me traían jueguitos de tocador :foreveralone:
1 K 21
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#2 a mi el coche teleridigido.
0 K 15
#12 Pkpkpk
#6 te lo cambio por las Barriguitas :foreveralone:
0 K 9
#26 Tuathan
#2 Mi niña tiene muñecos de Spiderman que al final toman café con la Barbie y mi niño un capibara que está sufriendo lo suyo :-D
0 K 6
capitan__nemo #20 capitan__nemo
Ese gesto es insignificante.

Children see, children do
m.youtube.com/watch?v=ncEEX4WWBKw  media
0 K 20
lobotomico2 #3 lobotomico2
Han estado luchando para que las niñas jueguen con juguetes electronicos y cientificos y ahora las pobres niñas no van a ser buenas madres por no haber seguido los roles de genero.

Si realmente lo que hace ser buen progenitor es la muñeca, sera para padres y madres. Si las madres son buenas madres por otras cosas, las muñecas son irrelevantes.
1 K 18
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#3 oooiiissss eran muchas letras juntas para leer eh?
1 K 31
lobotomico2 #5 lobotomico2 *
#4 No he escrito tanto, pero comprendo tu queja. Leerme requiere comprension lectora.
0 K 7
Nylo #28 Nylo
Coño, esto se lo tengo que explicar a mi gato, a ver si deja de violar a su muñeco. Es todo culpa de su madre que no le dejaba jugar con muñecos de pequeño. A ver si se deconstruye de una vez.
0 K 10
#14 Pkpkpk
"Soy periodista desde hace 23 años"...
Empezó la carrera en el óvulo?  media
0 K 9
#19 Katos
O no.
0 K 7

menéame