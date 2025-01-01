edición general
Un niño llora en el estadio por el calor y la reacción de la tenista Emma Raducanu trae cola en todo el mundo

Raducanu estaba sacando en un punto crucial del decisivo tercer set cuando los gritos del niño la descentraron, así que se giró hacia la juez de silla y se quejó de forma ostensible. "Es un niño. ¿Quieres que lo eche del estadio?", preguntó la árbitra a la tenista, que hizo un gesto con los hombros como mostrando que era evidente que eso era necesario.

EpifaníaLópez #1 EpifaníaLópez
Pues yo creo que si un niño llora por el calor igual es la persona que está con él la que debería por su propia iniciativa llevarlo a un sitio más fresquito.
Además que qué rollo para un peque ver jugar a gente sin poder jugar él...
15 K 158
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Y eso es así. Ese niño no debe estar ahí por diversas razones. Especialmente por su bienestar y su seguridad.
3 K 54
Eibi6 #13 Eibi6
#1 sobre todo cuando estas viendo un deporte en él que lo correcto es que él silencio sea más silencioso que en él teatro
0 K 8
#3 Forestalx
Creo que no es sitio para un niño.
1 K 29
Catacroc #12 Catacroc
Lo de siempre, el "trae cola en todo el mundo" es el cebo del huffinton a ver si alguien pincha, pero es la reaccion mas natural en el mundo del tenis y dudo que alguien haya dicho algo distinto de lo que se esta diciendo en este foro. Si el niño esta molestando se le acompaña fuera, sea por el motivo que sea, eso ya se vera luego.
1 K 22
#4 Pixmac
El niño llorará por el calor pero también por no querer estar ahí, que se aburrirá mucho al no poder hacer nada durante horas. Si al niño no le gusta el tenis, no deberían llevarle y menos si hace calor.
0 K 20
capitan__nemo #14 capitan__nemo *
Que le den la droga dura permitida hoy en dia para niños, que lo enchufen a un movil o tablet. Se olvidará del aburrimiento, del calor, de los lloros, de casi todo.

El equivalente no sé si mas sano inyectarle 5 mg de lorazepam.
0 K 13
placeres #15 placeres
. Solo hay que escuchar las voces de los espectadores a la pregunta impertinente de juez de silla.

Por supuesto hay que echar al ruidoso, imaginemos a un perro guía se pusiera a ladrar ¿Se pondría la misma excusa porque un invidente tiene derecho legal a llevarlo? No, se le echa junto al invidente responsable, a la calle al niño y a sus padres.

Jesus con lo que se sufre en esos estadios si te pega el sol, entretenido por el partido pero agotador, pobre niño.
0 K 11
hazardum #5 hazardum
Yo creo que no deberia ser ni la tenista ni el juez de silla, si no gente encargada de las gradas, las que gestionen esto, y quiza puedan ayudar a esa persona con el niño, vease darle agua, o acompañarle fuera temporalmente hasta que pase el disgusto, calor, etc.
0 K 8
ccguy #7 ccguy
#5 sino
1 K 28
#8 encurtido
#5 La juez de silla es la encargada de hacer saber a los responsables del estadio cualquier cosa que perturbe el partido, como mandar a echar al típico espectador hooligan borracho.

En este caso es complicado porque el niño no tiene culpa, pero en el tenis el silencio en los saques es sagrado. Quizá es que no debería haber entrado para evitar estas desagradables situaciones.
1 K 15
hazardum #11 hazardum
#8 Entiendo que sera su funcion, pero me refiero a que quizá la jueza no debería tener que estar atento a eso y deberían ser otros los que esten ahi con el tema de espectadores, pero si no hay nadie, pues no hay más.
0 K 8
#6 sliana
Las normas son las normas, y si meter un niño que llora está permitido, igual lo puede utilizar un jugador contra otro.
0 K 7
QRK #9 QRK
Por el calor o porque ha ido obligado.
0 K 7
aporuvas #10 aporuvas
Efectivamente pienso como muchos aquí… la responsabilidad es de los padres, no debería estar un niño ahí, pero por otra parte la reacción de la tenista también mal, ante ese problema no puedes pedir explicaciones, te la comes y luego ya si eso te quejas.
En definitiva, todo mal!!
El arbitro para mi la única respuesta coherente ante algo que ya no se puede solucionar sin liarla gorda
0 K 6

