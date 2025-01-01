Un niño llora en el estadio por el calor y la reacción de la tenista Emma Raducanu trae cola en todo el mundo

Raducanu estaba sacando en un punto crucial del decisivo tercer set cuando los gritos del niño la descentraron, así que se giró hacia la juez de silla y se quejó de forma ostensible. "Es un niño. ¿Quieres que lo eche del estadio?", preguntó la árbitra a la tenista, que hizo un gesto con los hombros como mostrando que era evidente que eso era necesario.