Ningún puente cruza el Amazonas, el río más largo del mundo: ¿cómo es posible?

En febrero de 1542, el fraile dominico Gaspar de Carvajal acompañaba a Francisco de Orellana en el primer descenso completo del gran río...Carvajal describe jornadas enteras sin ver tierra firme a ambos lados. En uno de los pasajes reconstruidos por los historiadores se lee una sensación común a todos los expedicionarios: navegaban por un “mar de agua dulce” donde el horizonte se fundía con la corriente. Esa anchura inmensa, que los cronistas medían con asombro más que con instrumentos, es la primera gran respuesta a por qué hoy no hay puentes.