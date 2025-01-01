edición general
Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos sanitarios trasladados al lugar han tratado, durante casi dos horas, de reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento.

elsnons #2 elsnons
El conductor NO ha dado positivo en las pruebas de alcohol y drogas, la niña ha salido de pronto a la calzada y dada la velocidad de la ambulancia no pudo evitar el fatal atropello, descanse en paz esa criaturita de seis añitos.
#4 lectorcritico
#2 Ademas los niños pequeños no se ven entre los coche aparcados y demas.
Veo que salio de entre contenedores.
Veo en muchas ocasiones que ponen los contenedores junto a pasos de cebra en el lado del que vienen los coches., reduciendo la vision tanto del peaton como del conductor.
Eso deberian tenerlo en cuenta.
#3 No quieron echar la culpa a los padres sin tener motivos y mas en este momento. Pero a veces la educacion de los hijos es mejorable y puede suponer evitar estas cosas.

Por…
#8 MADMax2
#4 yo no suelo ver contenedores junto a pasos de peatones. Lo que si ver mucho stin furgonetas blancas grandes justo antes del paso de peatones, no después.

O setos y árboles (sobre todo en los que tienen medianas)
#11 colorincolorado
#4 ¿Una cuerda para niños de seis años?

Ha sido una desgracia y no quiero imaginarme en el pellejo de la madre, pero creo que ni ella estaría de acuerdo, seguramente en su cabeza hay mil maneras de cambiar el resultado y ninguna es llevar a la niña con correa.
#12 tyrrelco
#4 El coche mata muchísimo en ciudad.
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Hostias qué horror, pobre cría, pobre familia y pobre del conductor.
ahotsa #7 ahotsa *
Puedes no votar positivo a la noticia, pero irrelevante... Qué falta de empatía.

Y menuda desgracia para todos, empezando por la criatura y su familia.
#10 MADMax2
#7 suelen ser los que no quieren "sucesos", solo política.
Si no se le puede achacar la culpa a un partido, no interesa
#5 lamonjamellada
Pobre criatura, pobre familia y, si como parece ha sido un accidente, pobre conductor. No sé cómo se repone uno de haber atropellado a un crío en una situación así.
Qué espanto.
#6 k-loc
Ya un crío de 2 años necesita 2 segundos para jugártela, imagina una de 6 años ya formada y fuerte. Parecen lentos, pero cuando arrancan a correr, en 2 segundos han avanzado 5 metros, suficiente para que tu brazo estirado no llegue a agarrarlos, un coche les da un mal golpe y tenemos el drama montado.
Con lo que cuesta críar un hijo, que en un momento de descuido se vaya....... :'(
#9 MADMax2
#6 2 segundos y no están en medio de la carretera, sino ya al otro lado. Y aún siguen siendo muy espontáneos e imprevisibles
aporuvas #3 aporuvas
Que pena, mas cuando nadie tiene culpa!
Ánimo a la familia :-/
