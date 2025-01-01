Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia  

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos sanitarios trasladados al lugar han tratado, durante casi dos horas, de reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento.
| etiquetas: accidente , sucesos , valencia
Veo que salio de entre contenedores.
Veo en muchas ocasiones que ponen los contenedores junto a pasos de cebra en el lado del que vienen los coches., reduciendo la vision tanto del peaton como del conductor.
Eso deberian tenerlo en cuenta.
#3 No quieron echar la culpa a los padres sin tener motivos y mas en este momento. Pero a veces la educacion de los hijos es mejorable y puede suponer evitar estas cosas.
O setos y árboles (sobre todo en los que tienen medianas)
Ha sido una desgracia y no quiero imaginarme en el pellejo de la madre, pero creo que ni ella estaría de acuerdo, seguramente en su cabeza hay mil maneras de cambiar el resultado y ninguna es llevar a la niña con correa.
Y menuda desgracia para todos, empezando por la criatura y su familia.
Si no se le puede achacar la culpa a un partido, no interesa
Qué espanto.
Con lo que cuesta críar un hijo, que en un momento de descuido se vaya.......
Ánimo a la familia