La Niña de la Puebla: invidente, republicana y mujer empoderada

La cineasta Remedios Malvárez recrea la vida de la legendaria cantaora en el documental ‘Acuérdate de mí’, a través de unas grabaciones inéditas realizadas por su nieta

