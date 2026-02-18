edición general
Le niegan la incapacidad pese a sufrir un cáncer grave con metástasis en huesos y pulmones

En noviembre, después de estar dos años y medio de baja, el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) lo convocó para valorar su incapacidad. Él acudió con los informes de los oncólogos del hospital Clínic que lo tratan desde el primer día en los que se explicita que está inhabilitado para realizar cualquier actividad laboral. ¿El fallo del tribunal? Alta médica y a trabajar.

Estamos cada vez peor. La de noticia y noticias que salen que buscan su baja temporal o permanente y no se la dan. De baja se cobra menos. Mientras haya gente con vivienda propiedad, pues no tendrán problema. El problema será cuando no lleguen al alquiler o hipoteca. O se curan de golpe o lo tienen jodido, como ya está pasando con muchos jubilados ahora, que se encuentran con alquileres que no pueden pagar.

Con un cancer no hay solucion. No te puedes poner currar. Así que veremos que soluciones se dan.
kastanedowski
España se merece todo lo que tolera, en verdad no hay ni un solo abogado que sepa leer que pueda defender al pueblo? ni un solo politico... ya no hablar de algun doctor?

Como va el tema de la quedada de los therians en Malaga... parece que eso es mas importante ahora
starwars_attacks
Lo mismito que zaplana, que curado de una leucemia sigue con su permiso de excarcelación por enfermedad...
Zamarro
O vas con el medico de Camps, que te afina la incapacidad, o estas jodido en los tribunales medicos.
