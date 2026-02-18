Le niegan la incapacidad pese a sufrir un cáncer grave con metástasis en huesos y pulmones

En noviembre, después de estar dos años y medio de baja, el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) lo convocó para valorar su incapacidad. Él acudió con los informes de los oncólogos del hospital Clínic que lo tratan desde el primer día en los que se explicita que está inhabilitado para realizar cualquier actividad laboral. ¿El fallo del tribunal? Alta médica y a trabajar.