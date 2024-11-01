edición general
8 meneos
357 clics
Ni la tortilla de patatas ni el jamón ibérico: el CIS revela cuáles son los platos típicos preferidos de cada región del país

Ni la tortilla de patatas ni el jamón ibérico: el CIS revela cuáles son los platos típicos preferidos de cada región del país

Si hay algo que caracteriza a España es la buena gastronomía, cada región de nuestro país ofrece exquisitas preparaciones tradicionales que conquistan de inmediato el paladar de quienes las prueban. Esto ha sido corroborado por el tercer análisis de Turismo y Gastronomía publicado el pasado 01 de septiembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio realizado durante el mes de julio a partir de casi 3.000 encuestas, revela la opinión de los españoles sobre cuáles consideran que son los platos tradicionales más típicos...

| etiquetas: gastronomía , regiones , cis , análisis , turismo , encuestas
7 1 3 K 68 cultura
31 comentarios
7 1 3 K 68 cultura
Comentarios destacados:      
reivaj01 #2 reivaj01
"una preparación típica a base de arroz, embutidos y productos del mar: la paella"
No hay más preguntas, señoría.
5 K 58
skaworld #5 skaworld *
#2 #3 #4 la paella sin salchichon es solo arroz con cosas
2 K 32
Asimismov #11 Asimismov
#2 #3 motivo sobrado para votar errónea.
1 K 21
Tontolculo #12 Tontolculo
#2 se han olvidado de los guisantes, habrá que votar errónea
0 K 10
Khadgar #18 Khadgar
#2 La primera receta de paella que se conoce con ese nombre data de 1857, publicada en La cocina moderna, según la escuela francesa y española, de M. Garciarena y Mariano Muñoz. Bajo el epígrafe Sartén a la Valenciana (Paella) se describe comenzando con un sofrito en manteca de cerdo de pimientos, pollo, pato, lomo de cerdo y salchichas, a los que se añade ajo, tomate, perejil, luego alcachofas y guisantes o judías, el caldo o agua caliente hasta cocinar lo anterior, trozos de anguilas, caracoles, y finalmente el arroz, mencionando expresamente no remover desde la mitad de cocción del arroz, y dejar reposar tras retirar del fuego.

es.wikipedia.org/wiki/Paella

:roll:
4 K 62
reivaj01 #21 reivaj01
#18 Hereje, morirás en la hoguera.
1 K 27
Khadgar #23 Khadgar
#21 A mi no me mires, yo solo soy el mensajero. Además, yo nunca he hecho paella, solo arroz con cosas. :roll:
0 K 14
ContinuumST #25 ContinuumST
#23 Shhh, no se lo digas a los pro de la paella, pero es lo mismo arroz con cosas y paella. ;)
1 K 29
Khadgar #26 Khadgar
#25 No es lo mismo, arroz con cosas es arroz con cosas y paella es arroz con cosas como lo hacía mi mamá. :troll:
1 K 29
abnog #20 abnog
#2 Siempre me he preguntado por qué es aceptable echarle a una paella cerdo, ajo y pimentón, pero no chorizo.
0 K 11
#22 beltraneja
#20 ¿Perdona?
0 K 7
abnog #24 abnog
#22 Un chorizo no deja de ser cerdo, ajo y pimentón, por eso lo digo.
0 K 11
#31 beltraneja
#24 Pero cerdo, ajo y pimentón es un guisado, no una paella...
0 K 7
perrico #27 perrico
#20 El chorizo aparece en todas las recetas de más de 50 años que he visto.
1 K 22
Asimismov #15 Asimismov
#10 No puedo darte referencias. Sorry.

en Palencia, reserva porque es muy elaborada y no la hacen todos los días.
En Ezcaray o La Guardia suelen ser platos del día, por lo que también es conveniente saberlo con antelación.
1 K 24
skaworld #1 skaworld
He tenido q ir a buscarlo, amos mas o menos todos los platos los conozco y tienen 100% mi aprobacion menos uno que me averguenzo en admitir... ¿Una menestra de verduras en Navarra? Eso.... ¿Mola tanto?

Soy un ignorante y no tenia ni idea y ahora tengo q probar esa puta mierda
1 K 24
Asimismov #9 Asimismov
#1 en Palencia y la Rioja tienen unas menestras espectaculares.
1 K 24
skaworld #10 skaworld
#9 Primera noticia, mea culpa, tiene mi palabra de que pondré remedio a esa afrenta a la gastronomia nacional lo antes que pueda.

¿Alguna recomendacion de donde?
0 K 12
Deviance #29 Deviance *
#1 Te recomiendo que si vienes por Palencia la pruebes; es un plato autóctono (que sea en Navarra un plato típico lo desconocía) y ya te garantizo amigo que es un manjar, que lleva carne y verduras. En esta que te linko falta la carne, yo suelo echar unos trozos de morcillo por ejemplo. Bon apetit y te contesto a tu comentario en #10
www.somospalencia.es/menestra-de-verduras-palentina/

CC: #9 disculpas, no te había leído, un saludo.
2 K 36
devilinside #16 devilinside
#1 Si es en temporada, está cojonuda, aunque sean sólo verduras
2 K 35
xaggy #30 xaggy
#1 Ay amigo!! Tienes que probar una buena menestra con verduras locales.  media
1 K 18
#6 Hombre_de_Estado
Vamos a tener que echar carne de Borbón a la paella para que la monarquía salga en el CIS...
0 K 20
#17 Hombre_de_Estado *
Sobre la paella por delante de la tortilla de patata como lo más típico, lo siento pero no. Quizá favorito sí, en caso que realmente a más españoles les guste más.

Pero lo típico se observa en el día a día, en los bares y las casas. La tortilla de patata está muchísimo más repartida por toda la geografía española (sin epicentro claro, como la paella en Valencia), y se come con muchísima mayor frecuencia en situaciones más diversas, desde el desayuno a la cena. Y es típica de España, de toda España, y sólo de España.

La gente podrá contestar en una encuesta que la paella es mas típica, y que en enero se apunta al gimnasio este año sí fijo. Pero los hechos son los que son.
0 K 20
#4 beltraneja
No se yo, una revista gastronómica puede decir: los encuestados consideran como "la receta más representativa de la gastronomía española" a una preparación típica a base de arroz, embutidos y productos del mar: la paella.

Y añade de la tortilla: De la misma manera, más de la mitad de los participantes (53,3%) apuestan por un punto de cocción "poco hecho", mientras que un 28,9% prefiere dejarla "muy hecha" y 15,5% que le gusta consumirla "en su punto".

No me creo nada.:wall:
1 K 14
Kantinero #19 Kantinero *
Es que la tortilla o incluso los huevos fritos creo que entran más en la categoría de los más socorridos que entre los favoritos.
0 K 11
Malinke #13 Malinke *
Sólo como un plato, y algo de picar detrás. El jamón no es plato, creo, yo lo como para picar después de una tortilla, de un arroz con mis cosas, de una fabada, etc. Lo hecho mucho a los huevos fritos con patatas fritas.
Vamos, que como el jamón como un poco de queso, un tomate, chorizo, etc.
0 K 11
EvilPreacher #3 EvilPreacher
La paella de chorizo, el plato más representativo: «"La receta más representativa de la gastronomía española" a una preparación típica a base de arroz, embutidos y productos del mar: la paella. »
0 K 9
#8 cocococo
En Canarias las papas arrugadas con mojo picón:

youtu.be/YTZihswXPKI

Ni por asomo como yo patatas llenas de almidón que te convierten en una mierda:

www.youtube.com/shorts/Hkee96nYisQ

Las papas para los turistas ingleses para que así no tengan el trabajo de tener que tirarse desde los balcones.
0 K 7
Alegremensajero #7 Alegremensajero
Vamos que no hay cosas mejores en Cataluña que el pan con tomate, o en Navarra que la menestra, por ejemplo... Es que no se cree ni Dios esta mierda de "encuesta", que es más falsa que una gameboy de madera.
0 K 7
ContinuumST #14 ContinuumST
#7 Enlace a la encuesta www.cis.es/documents/d/cis/es3521marMT_a
Desde la sección Pregunta 7a en adelante, detalles.
0 K 15

menéame