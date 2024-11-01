Ni Nicolas Cage ni Robert Downey Jr.: Ralph Macchio fue elegido para 'Karate Kid' porque tenía esta cualidad única

El papel de Daniel convirtió a Macchio en una estrella internacional. Fueron muchos los que se presentaron a las pruebas de 'casting', pero Macchio tenía algo que ni Nicolas Cage ni Robert Downey Jr. poseían: parecía un cobarde.
| etiquetas: karate kid , ralph macchio , cine , hollywood
"Abrí la puerta y allí estaba Ralph: sin musculatura, un niño flacucho y delgado. No tenía mucha coordinación para las artes marciales. Le enseñé algunos movimientos sencillos de bloqueo y puñetazo, y no los hacía en absoluto. Dije: 'Perfecto. Tenemos un chico que no sabe nada'. Quería un cobarde. Y Ralph es el cobarde paradigmático".
¡Cooo coc coc cooooc!