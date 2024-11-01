edición general
Nexperia China busca nuevos proveedores de obleas en medio de enfrentamiento legal con su matriz holandesa. [ENG]

La unidad china de Nexperia está buscando nuevos proveedores de obleas ya que la disputa legal y operativa con su empresa matriz holandesa ha interrumpido sus suministros. En una reunión de accionistas en Shanghái, Wingtech Technology, el propietario chino de Nexperia, dijo que la base de fabricación de Dongguan sigue operando a pesar de lo que describió como una "brecha significativa en el suministro de obleas". La escasez sigue a la decisión de la sede de Nexperia en los Países Bajos de suspender los envíos de obleas a la planta china.

azathothruna #1 azathothruna
Como funciona esto de empresa "hija", peleandose con su empresa matriz?
Y aparte de China hay otros casos?
1 K 32
Gry #2 Gry *
#1 Unos piratas han secuestrado a la madre y la hija se ha refugiado con su abuela. :popcorn:
0 K 15
#3 Leon_Bocanegra
Le han enviado la carta roja?
0 K 10

