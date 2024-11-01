Nexperia China busca nuevos proveedores de obleas en medio de enfrentamiento legal con su matriz holandesa. [ENG]

La unidad china de Nexperia está buscando nuevos proveedores de obleas ya que la disputa legal y operativa con su empresa matriz holandesa ha interrumpido sus suministros. En una reunión de accionistas en Shanghái, Wingtech Technology, el propietario chino de Nexperia, dijo que la base de fabricación de Dongguan sigue operando a pesar de lo que describió como una "brecha significativa en el suministro de obleas". La escasez sigue a la decisión de la sede de Nexperia en los Países Bajos de suspender los envíos de obleas a la planta china.