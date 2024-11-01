edición general
Netflix compra también la mantita y el sofá

Netflix compra también la mantita y el sofá

Después de anunciarse, el pasado viernes, el acuerdo de Netflix para hacerse con los estudios de Warner Bros Discovery, en el que también se incluía la plataforma HBO Max, el gigante del streaming ha confirmado esta mañana la compra, por 120.000 millones de dólares, de la mantita y el sofá. Netflix se hace así con los principales activos del consumo audiovisual mundial. Las acciones de la mantita vieja del sofá han llegado a subir un 8% tras conocerse la operación, situándose en los 28,16 dólares por título.

Supercinexin #1 Supercinexin
Hoy hace tarde de mantita, sofá, Netflix, gintonic, gintonic, raya, purito, raya, raya, gintonic, purito, raya, raya, purito, diazepam y a la cama.
aupaatu #2 aupaatu
La sana competencia del libre mercado es lo que tiene.
Y seguroooo qué beneficia al consumidor
#3 laruladelnorte
Se sospecha que la operación de Netflix no se detendrá. El gato ronroneando en el regazo, la taza humeante de té y las galletas, que se revalorizan cada invierno, están en el punto de mira de la compañía. «Temo que compren a mi novio, aunque no valga gran cosa», confiesa una abonada española de Netflix.

Será mala pécora... >:-(
