Netflix compra también la mantita y el sofá

Después de anunciarse, el pasado viernes, el acuerdo de Netflix para hacerse con los estudios de Warner Bros Discovery, en el que también se incluía la plataforma HBO Max, el gigante del streaming ha confirmado esta mañana la compra, por 120.000 millones de dólares, de la mantita y el sofá. Netflix se hace así con los principales activos del consumo audiovisual mundial. Las acciones de la mantita vieja del sofá han llegado a subir un 8% tras conocerse la operación, situándose en los 28,16 dólares por título.