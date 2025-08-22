edición general
11 meneos
10 clics
Netanyahu tilda de "mentira descarada" el informe respaldado por la ONU que declara la hambruna en Gaza

Netanyahu tilda de "mentira descarada" el informe respaldado por la ONU que declara la hambruna en Gaza

El primer ministro israelí ha asegurado que el informe es "una campaña orquestada por Hamás" y que su país seguirá actuando "con responsabilidad"

| etiquetas: netanyahu , israel , genocidio
10 1 0 K 153 actualidad
9 comentarios
10 1 0 K 153 actualidad
Libelulo #2 Libelulo
Esta bestia no puede seguir con vida.
3 K 38
YeahYa #4 YeahYa
#3 Sílvio siempre es voto positivo
0 K 20
YeahYa #1 YeahYa
Nazis things
1 K 28
#5 Leon_Bocanegra
Así le metieran por el culo un palo al rojo vivo.
1 K 20
Macadam #9 Macadam *
#5 Le salga un cáncer nuevo con cada negación
0 K 9
Ovlak #7 Ovlak *
Es el puto ser más despreciable que ha vomitado la humanidad desde el pintor austríaco.
0 K 12
woody_alien #8 woody_alien
Net&Yahoo es un político, solo dice lo que quieren oír sus votantes que son los que lo mantienen ahí.
0 K 12
#6 Sigo_intentandolo
Hijo de puta
1 K 10

menéame