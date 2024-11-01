edición general
Netanyahu planea informar a Trump sobre posibles nuevos ataques contra Irán [ENG]

A funcionarios israelíes les preocupa que Irán esté reconstruyendo las instalaciones de enriquecimiento nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio. Consideran que los esfuerzos de Irán por reconstruir las instalaciones de misiles balísticos de Irán suponen una amenaza.Trump y eNetanyahu, tienen una reunion a final de mes , y se espera que Netanyahu exponga a Trump una intervención rápida.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Cuando dice planea informar, quiere decir que planea pedir rupias.
Orange_Noticias #2 Orange_Noticias
#1 Dolares o armas o apoyo,

La moneda de Israel es el "séquel" :roll:
#4 Alcalino *
Los economistas llevan meses avisando que Israel necesita otra guerra con Irán como sea.

Al principio pensaba que eran las típicas profecías de economistas para meterte miedo y que inviertas en funkos, pero veo que no iban tan desencaminados
#3 pirat
Esto de abrir tantos frentes les va a estallar en la cara
juliusK #5 juliusK *
A ver si no va a ser al revés y es Netannazi el que está informando al lacayo naranja no vaya a ser que esté el chico de tournee con el Gold Force One por Abu Dabhi y las satrapias subditas cuando tire los petardos y le den.
