Netanyahu planea informar a Trump sobre posibles nuevos ataques contra Irán [ENG]

A funcionarios israelíes les preocupa que Irán esté reconstruyendo las instalaciones de enriquecimiento nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio. Consideran que los esfuerzos de Irán por reconstruir las instalaciones de misiles balísticos de Irán suponen una amenaza.Trump y eNetanyahu, tienen una reunion a final de mes , y se espera que Netanyahu exponga a Trump una intervención rápida.