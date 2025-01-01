Netanyahu: Israel conquistará Gaza independientemente de si Hamás acepta el acuerdo de rehenes (EN)

En una entrevista televisiva australiana, el primer ministro acusa a Canberra y otros países occidentales de apaciguar a los partidarios del terrorismo antioccidental, ataca a los "débiles" albaneses y lamenta el "tsunami de antisemitismo".
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , netanyahu
¿Tú vas a boicotear productos rusos toda tu vida por lo que hacen en Ucrania?
Llegará un día , cuando no esté Putin, que no verás a Rusia con asco.
Pues con Israel pasará igual
Estaba previsto desde 1900.
