Netanyahu: Israel conquistará Gaza independientemente de si Hamás acepta el acuerdo de rehenes (EN)

En una entrevista televisiva australiana, el primer ministro acusa a Canberra y otros países occidentales de apaciguar a los partidarios del terrorismo antioccidental, ataca a los "débiles" albaneses y lamenta el "tsunami de antisemitismo".

Tkachenko
Maldita rata psicópata :ffu: :ffu:  media
media
alpoza
#5 Pues no se, yo veo a USA con asco desde que tengo uso de razón.
1 K 30
alcama
Creo que a Hamás no le ha salido bien la estrategia de los secuestrados. No calibraron que la respuesta de Israel iba a ser tan brutal
2 K 14
alpoza
#2 De brutal que ha sido puede que esto de un giro radical en las relaciones internacionales con Israel, o puede que como somos unos vendidos cuando el plan de Israel acabe hagamos como si no hubiera pasado nada, esperemos que no. Lo que está claro que no calibró lo de que iban a cargarse a todo, niños incluidos.
1 K 22
alcama
#4 La historia es muy larga y las relaciones entre paises cambian.

¿Tú vas a boicotear productos rusos toda tu vida por lo que hacen en Ucrania?
Llegará un día , cuando no esté Putin, que no verás a Rusia con asco.

Pues con Israel pasará igual
0 K 5
ehizabai
#2 ¿Ya no usas la bandera sionista de avatar?
2 K 38
Tkachenko
#9 creo que te refieres a #2
1 K 32
Asimismov
#_2 no tiene nada que ver con Hamas, ni la OLP, no con nada que hiciesen los semitas palestinos.
Estaba previsto desde 1900.

Relacionada:
www.meneame.net/story/general-israeli-confirma-gaza-siempre-fue-guerra
0 K 12
Tkachenko
#3 ni caso al SIONAFI de guardia
1 K 32
Asimismov
#8 mi comentario pasa de #_1 pero hay quien necesita otro point of view
0 K 12

