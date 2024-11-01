edición general
Néstor Prieto narra los abusos del Ejército de Israel: "Me decían: 'Mira al suelo, trozo de mierda'"

El periodista y colaborador de Público Néstor Prieto ha relatado en esta entrevista el trato del Ejército de Israel después de que interceptara y retuviera ilegalmente a los activistas de la Global Sumud Flotilla. "Me arrancaron los pendientes, me confiscaron todo mi material periodístico", ha explicado. Prieto ha señalado que, después de identificarse como periodista, fue golpeado en las costillas. Ha denunciado cómo, mientras estuvieron retenidos, los efectivos israelís proferían insultos: "Me agarraron del pelo y me dijeron: 'Mira al suelo,

SMaSeR #14 SMaSeR
#7 Méteme a mi también que yo lo voy a hacer contigo. No falla, es leer un comentario retard y cuenta creada sept 2025 xD.
Te meto al ignore antes de que me salpique tu mierda de vida incel pajeril.
1 K 27
#15 plainflea *
#14 Se acaban los argumentos y salen con la fecha de registro, como si eso significara algo. Sí, significa que no hay argumentos.
0 K 6
Free_palestine #18 Free_palestine
#15 hola 27 de septiembre de 2025 ¿Quieres argumentos? Ahí van

Es un periodista del diario público (no un sicario de kkdiario o algún panfleto similar) el código deontológico dice:  media
0 K 20
#16 plainflea *
#14 Sigo sin entender qué tiene de criticable eso de ser incel. Yo creo que los que usan esa palabra son tan ignorantes que ni saben lo que significa, es decir, ni saben lo que significa originalmente ni saben con qué significado la están usando.
0 K 6
#1 Hoypuedeserungrandia *
Es lo normal en un país acostumbrado a hacer lo que le da la gana, en un ejercito que esta acostumbrado al abuso por el abuso y a una policía sin ningún tipo de limites , ni morales ni legales, eso es lo que hace Israel con los palestinos día tras día, aparte de asesinarlos.
1 K 21
#17 rekus
#11 No os enfadéis, hombre. A mi también me cuesta arrancar por las mañanas!
0 K 20
#13 vGeeSiz
Como no los han hundido ni nada por el estilo (que es lo que iban buscando) pues van a seguir tirando palante y seguir victimizándose hasta el infinito y más allá
1 K 17
#12 MPPC
Gracias. Pero a decir tonterías has empezado tú.
0 K 10
#9 Kuruñes3.0
Eso lo hace aquí cualquier local de mierda no va a hacer un asesino jodío de esos ...
0 K 7
#10 Kuruñes3.0
#6 siiii... xD
0 K 7
#2 plainflea
Me asombra tanta incompetencia. Muy mal Israel, así no vais a ninguna parte.
0 K 6
#8 rekus
#2 #3 te has liado y has comentado con el mismo usuario xD xD  media
2 K 52
#11 plainflea
#8 Son dos comentarios distintos y no relacionados ¿de qué hablas?
0 K 6
#3 plainflea
"Me decían: 'Mira al suelo, trozo de mierda'"

¿en qué idioma?
5 K -71
#4 MPPC
#3 Seguramente en maorí occidental.
0 K 10
#7 plainflea
#4 Sí, la tontería como respuesta. Mira tú, al ignore.
2 K -24
#5 veratus_62d669b4227f8
#3 Sugieres que es falso?
0 K 7
#6 plainflea
#5 Tiene toda la pinta.
2 K -21

