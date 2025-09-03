edición general
Nestlé, McDonald’s o BlackRock: los romances ocultos en la oficina que pueden costar millones

El amor en la oficina tiene un precio en las altas esferas del mundo corporativo, un coste que va más allá de lo personal y se mide en pérdida de empleo, millones de dólares y prestigio. El reciente despido de Laurent Freixé, consejero delegado de Nestlé, ha vuelto a poner de manifiesto cómo las grandes multinacionales como BlackRock, Intel, McDonald’s —o el reciente caso del CEO de Astronomer, Andy Byron— ejercen un estricto control sobre las vidas privadas de sus ejecutivos, especialmente cuando hay una relación oculta con un subordinado.

#6 sigo pensando que es ilegal, el derecho a la intimidad está en la constitución, no hay contrato que pueda anularlo.
Que lo ponen? Sí, que la peña lo firma, también… pero de ahí a que sea una cláusula legal…
Donde tengas la olla…
#1 golpe de remo.
Tengo anotaciones de varias sentencias del TSJG que son indicativas de donde está el limite, pero no apunté el código de las mismas en su día, y ahora no la encuentro el el buscador del Poder Judicial.

Hasta donde yo entiendo no es obligatorio notificarlo en España, pero si hay una relación con otro empleado que potencialmente puede avisar favoritismos o conflictos de intereses, la buena fé en las relaciones laborales, hasta cierto punto, obliga a informar.

En pincipio la empresa no puede husmear en eso, a menos de que haya algún tipo de problema.
#2 Tronchador.
Es un sistema de control, es algo que saben que va a ocurrir, solo tienen que tenerlo documentado para cuando quieran deshacerse del responsable de turno.
#2 Eso que dices es una tontería. Lo que dice es que no te puedes emparejar o mantener relaciones sexuales o amorosas con subordinados o superiores de tu misma división o área para evitar conflictos de intereses.

Y tengo varias anécdotas sobre por qué está norma es necesaria, pero solo voy a resumir una: Un cargo intermedio de echo como amante a una subordinada, afectando a su juicio profesional hasta tal punto que todos los empleados de su departamento cuestionamos si autoridad y juicio profesional y afectó no solo al trabajo de nuestro departamento sino de todas la gerencia.
#4 estaría gracioso ver si legalmente una empresa te puede impedir que folles con otra persona, al menos en España…
Hasta donde yo sé, aquí lo que muchas empresas te piden es que se informe a RRHH, algo que entiendo ilegal también

Algún abogado por ahí?…
#5 No te lo puede impedir. Pero puedes firmar que estás obligado a informar cuando es con ciertas personas, es decir, con subordinados o jefes.
