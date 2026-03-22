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El negocio de segunda mano de las maratones: medallas y camisetas oficiales a precio de saldo en Wallapop y Vinted

El negocio de segunda mano de las maratones: medallas y camisetas oficiales a precio de saldo en Wallapop y Vinted

La maratón de Barcelona ha saltado a las plataformas de segunda mano. Solo unas horas después de la carrera, Wallapop y Vinted se han llenado de medallas y camisetas oficiales de corredores que buscan recuperar el dinero de la inscripción.

| etiquetas: maratones , medallas , camisetas , segunda mano , wallapop , vinted
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4 comentarios
5 2 1 K 68 actualidad
Cuñado #2 Cuñado *
En Vinted, la oferta de camisetas oficiales es masiva. Una prenda de la marca patrocinadora de la carrera, que en tienda podría superar los 40 euros, se está vendiendo por apenas 10 o 12 euros.

Notición. ¡Compraventa de ropa!

"Venderla por diez euros es reírse de uno mismo"

Menuda gilipollez. Hay gente que corre una maratón como desafío personal, no por un colgante con brillos.

Mucha gente odia acumular cosas sin valor en sus casas. Si esa medalla no tiene ningún…   » ver todo el comentario
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#1 DatosOMientes
¿Para qué querrá la gente un premio que no ha ganado? ¿Quién son? ¿Trump?
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#3 Akuandi
#1 es como la gente q iba el finde "a cazar"...
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jonolulu #4 jonolulu
Hay que tener cuidado con Wallapop porque hay mucho timador. Yo vendí mi medalla del Nobel a cambio del gobierno de Venezuela y me esrafaron
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menéame