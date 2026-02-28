edición general
El negocio creciente del mal dormir: «Buscamos el efecto Amazon; si tengo hambre, como, pero no puedo obligarme a dormir»

La industria, consciente de ello, hace negocio. Ofrece soluciones rápidas para un problema complejo que, muchas veces, según los expertos consultados, tendría una adecuada respuesta con una mejora en los hábitos de vida. «Buscamos el efecto inmediato, el efecto Amazon. Si tengo hambre, abro la nevera y como. Si tengo sed, bebo agua. Pero si necesito dormir, ¿cómo lo hago? No puedo obligarme, tiene que haber unas circunstancias», explica el doctor Egea. Aquí empiezan muchas frustraciones que se atajan con un suplemento, un dispositivo de luz.

Para entrar ganas de dormir profundas solo hay que ponerse a ver algunos de los programas que dan canales de TV en horario prime, son el mejor y mas barato remedio,no falla.
Los moviles, la dopamina, evitar moviles minimo 1 hora o 2 antes de irse a dormir.

Hay que salir al exterior durante el dia para recibir la luz del sol directamente esté despejado o nublado.
Claro que puedes obligarte a dormir más, la clave está en aburrirse, yo tuve problemas conciliación de sueño, le daba muchas vueltas a la cabeza a las cosas, me puse una tele para ver películas antes de dormir, tumbado, ni 15 minutos despierto aguantaba. Por otro lado otra de las cosas que no te deja dormir es el no cansarte físicamente, hay que moverse y si tienes muchas energía hay que moverse mucho.
