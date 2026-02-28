El negocio creciente del mal dormir: «Buscamos el efecto Amazon; si tengo hambre, como, pero no puedo obligarme a dormir»

La industria, consciente de ello, hace negocio. Ofrece soluciones rápidas para un problema complejo que, muchas veces, según los expertos consultados, tendría una adecuada respuesta con una mejora en los hábitos de vida. «Buscamos el efecto inmediato, el efecto Amazon. Si tengo hambre, abro la nevera y como. Si tengo sed, bebo agua. Pero si necesito dormir, ¿cómo lo hago? No puedo obligarme, tiene que haber unas circunstancias», explica el doctor Egea. Aquí empiezan muchas frustraciones que se atajan con un suplemento, un dispositivo de luz.