edición general
5 meneos
19 clics

La negligencia médica más cara de la historia de España: 13,3 millones por las graves secuelas de un parto

Un juez condena al Hospital de Sagunto por los daños neurológicos sufridos por un niño a causa de varios errores asistenciales encadenados. “El resultado fueron unas secuelas neurológicas gravísimas por hipoxia [falta de oxígeno] que han causado al niño parálisis cerebral, retraso madurativo, epilepsia, problemas de visión y dificultades para alimentarse con normalidad, entre otros daños. Tiene un grado de discapacidad reconocido del 87%”

| etiquetas: negligencia médica , indemnización , neizan , parto , secuelas
4 1 0 K 46 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
#1 Onaj
Si los médicos hubieran ido a la cárcel, algo que según internet se contempla en casos graves como el de la noticia, lo pondría.

Los carniceros se salieron de rositas.
0 K 11

menéame