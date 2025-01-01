Negacionismo, bulos y descrédito institucional: la extrema derecha creció con la dana y exprime los incendios

El patrón es calcado. Primero, una emergencia climática que impacta de lleno en la vida de miles de ciudadanos. Después, una respuesta de las administraciones públicas competentes que se queda corta o que no llega a tiempo. Y, a partir de ahí, el ruido que lo envuelve todo y añade más caos en mitad del desconcierto: reproches cruzados entre los grandes partidos, elusión de responsabilidades sobre las competencias propias como táctica de desgaste del adversario y, sobre todo, bulos. Decenas de bulos que se esparcen sin control por redes sociales