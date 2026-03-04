La necrópolis de Egipto y la historia olvidada de los tamiles: antiguas escrituras, vínculos comerciales y el misterio del nombre Cikai Koṟṟaṉ

La localización de estas inscripciones en seis tumbas egipcias revela que antiguos viajeros de la India no solo participaron en el comercio marítimo, sino que accedieron a espacios culturales relevantes del Egipto interior. Esto presenta la evidencia más sostenida hasta la fecha sobre las conexiones entre civilizaciones del sur de Asia y Egipto durante la Antigüedad, mostrando intercambios de bienes y saberes que alcanzaban el Valle del Nilo. El hallazgo revela una significativa diversidad lingüística, con inscripciones en tamil-brahmi,