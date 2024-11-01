edición general
Nazis en tus videojuegos, un vehículo para mensajes extremistas y caldo de cultivo de grupos ultra

Uno de cada cuatro usuarios de videojuegos se ha encontrado contenido que le invitaba a unirse a grupos extremistas. Y esa falsa sensación de comunidad puede ser muy tentadora para un joven que se siente solo.

Gadfly #3 Gadfly
la culpa es de los juegos de rol
The_Ignorator #8 The_Ignorator
#3 si los juegos de rol moviesen el público y dineros que mueven los videojuegos, no me cabe duda de que sería el culpable
Imag0 #6 Imag0
Es cíclico.. cada cierto tiempo los boomers tienen la necesidad de demonizar los videojuegos.. espero que nuestra generación de un poco menos de pena cuando nos toque
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#6 SInceramente, creo que ya hace tiempo que superamos esa barrera generacional y muchos de los periodistas están más que familiarizados.
Esto creo que se explica más por interés en derribar a la competición que en ignorancia y miedo al desconocimiento. Aunque también, el sensacionalismo siempre vende
#11 chocoleches
#7 Ya, ya, ya ... en Mexico mismo hará unos pocos meses la presidenta estaba echando a los videojuegos la culpa de la violencia en el país.

Es una excusa taaan fácil, no es que nuestras políticas fracasen para conseguir un país seguro, son los nintendos, el reagueton, los juegos de rol, el manga...
Gry #2 Gry
Igual la clave está en lo de: "y eso es muy tentador para un joven que se siente solo"

Lo mismo están dispuestos a unirse a grupos de Extrema Derecha que al Partido Comunista si les dan la oportunidad. :-P
Sr.No #5 Sr.No
Se han enterado de que, salvo quizás algún mod específico de CS o similares, a los nazis en los videojuegos se les suele matar? Es uno de mis alicientes favoritos: yo no me pierdo un Wolfenstein.
#4 chocoleches
Es curioso que no den ningún dato concreto, en qué juego dicen que hay mensajes de ultras? Yo llevo décadas jugando y no me he encontrado ninguno.
#9 hrundil
#4 yo en el online del Mario Kart 8 me encuentro muchos hombres blancos con bigote fino que se llaman Adolfus, Adol FH, y cosas así. Por suerte en ese juego no se puede hablar directamente y es lo único que pueden hacer para molestar.
Xenófanes #10 Xenófanes
#9 Hostia pues yo en el de la Wii y en encima ganó la carrera levantando el brazo y todo.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Benito the Hedgeog el amicci de los bambinis
