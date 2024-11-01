Nazis en tus videojuegos, un vehículo para mensajes extremistas y caldo de cultivo de grupos ultra

Uno de cada cuatro usuarios de videojuegos se ha encontrado contenido que le invitaba a unirse a grupos extremistas. Y esa falsa sensación de comunidad puede ser muy tentadora para un joven que se siente solo.
Esto creo que se explica más por interés en derribar a la competición que en ignorancia y miedo al desconocimiento. Aunque también, el sensacionalismo siempre vende
Es una excusa taaan fácil, no es que nuestras políticas fracasen para conseguir un país seguro, son los nintendos, el reagueton, los juegos de rol, el manga...
Lo mismo están dispuestos a unirse a grupos de Extrema Derecha que al Partido Comunista si les dan la oportunidad.