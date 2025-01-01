edición general
Nawrocki propone políticas más estrictas sobre las prestaciones para los refugiados ucranianos. [ENG]

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha revelado planes para restringir el acceso a las prestaciones estatales para los refugiados ucranianos, lo que indica un enfoque más firme hacia los extranjeros en Polonia. Según sus propuestas, solo los ucranianos que trabajen en Polonia podrán optar a las prestaciones familiares y acceder a la sanidad pública. «No he cambiado de opinión y tengo la intención de cumplir con mis obligaciones. Creo que las prestaciones (familiares) solo deben concederse a aquellos ucranianos que se esfuerzan por trabajar

HeilHynkel
Ojo al dato:

“I believe this bill should clearly address Bandera and equate the Bandera symbol in the criminal code with symbols corresponding to German National Socialism, commonly known as Nazism, and Soviet communism,” Nawrocki said.

Se han dado cuenta que los ucranazis son nazis.
K 45
Heni
Es bueno recordar que esta es la lista de odio de un polaco medio

3. Alemán
2. Ruso
1. Ucraniano
K 26
HeilHynkel
#2

4. Otros polacos
5. Lituanos
6. cualquiera que pase por Polonia.
K 20
suppiluliuma
Resumen de este envío: la ofensiva rusa no va demasiado bien.
K 11
veratus_62d669b4227f8
#4 Resumen de tu resumen; aburres
K 27
suppiluliuma
#5 Resumen de tu resumen de mi resumen: estás mohíno porque al carnicerito del Kremlin no la va bien su guerra de expansión imperial. :'(
K 11

