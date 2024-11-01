Una invitación envenenada de Google Calendar es todo lo que se necesita para convertir en un arma el navegador Comet de Perplexity. Investigadores de seguridad de Zenity Labs han descubierto una vulnerabilidad crítica, denominada PerplexedBrowser, que engaña al agente de IA de Comet para que lea archivos locales y robe credenciales. Este ataque de cero clics solo requiere que el usuario pida al agente que gestione una invitación rutinaria de reunión.
