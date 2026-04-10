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Navarra, líder en fraudes al seguro por 5° año consecutivo: se dispara el 'método premeditado' que preocupa a las aseguradoras
La tasa de fraude de la Comunidad Foral es del 3,2%, mientras que la media estatal se queda en el 1,9% | La mitad de los casos se dan con los seguros de automóvil
|
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navarra
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#2
j3j3j3j3
quien roba al ladron ....
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#3
insulabarataria
#2
venía a decir lo mismo.
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#1
kastanedowski
Sin fuentes es dificil creer algo...
Para mi el articulo es un anuncio pagado por AXA directamente
que por cierto, es el peor cancer que le pueda pasar a España.
No quieren pagar, pagan mal a los mecanicos, dejan mal los coches, hay que tener un abogado SIEMPRE, en mi caso hasta un perito judicial y les ganamos
0
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10
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menéame
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Para mi el articulo es un anuncio pagado por AXA directamente
que por cierto, es el peor cancer que le pueda pasar a España.
No quieren pagar, pagan mal a los mecanicos, dejan mal los coches, hay que tener un abogado SIEMPRE, en mi caso hasta un perito judicial y les ganamos