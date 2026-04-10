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Navarra, líder en fraudes al seguro por 5° año consecutivo: se dispara el 'método premeditado' que preocupa a las aseguradoras

Navarra, líder en fraudes al seguro por 5° año consecutivo: se dispara el 'método premeditado' que preocupa a las aseguradoras

La tasa de fraude de la Comunidad Foral es del 3,2%, mientras que la media estatal se queda en el 1,9% | La mitad de los casos se dan con los seguros de automóvil

| etiquetas: navarra , fraudes , seguro , premeditado , aseguradoras , se dispara
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3 comentarios
5 1 1 K 50 actualidad
#2 j3j3j3j3
quien roba al ladron ....
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insulabarataria #3 insulabarataria
#2 venía a decir lo mismo.
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kastanedowski #1 kastanedowski
Sin fuentes es dificil creer algo...

Para mi el articulo es un anuncio pagado por AXA directamente

que por cierto, es el peor cancer que le pueda pasar a España.

No quieren pagar, pagan mal a los mecanicos, dejan mal los coches, hay que tener un abogado SIEMPRE, en mi caso hasta un perito judicial y les ganamos
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menéame