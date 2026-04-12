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La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna

El reciente regreso de la misión Artemis II marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, pero el foco de la NASA ya está puesto en el desafío siguiente: Artemis III, la operación que pondrá a prueba la capacidad de la humanidad para volver a caminar sobre la Luna y establecer una presencia duradera.

| etiquetas: nasa , artemis , luna , 2027
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5 comentarios
3 0 1 K 37 ciencia
josde #1 josde
Piensa pero con el recorte de presupuesto que les mete Trump, no tienen ni para el combustible.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Siempre pueden hacer un Huperdoo. xD  media
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Ripio #3 Ripio
Nooooooooo, mas culebrones Artemis nooooooooo.
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Magog #4 Magog
Lo que no termino de ver es que no estén mandando ya cosas, me explico; ¿no sería mas inteligente, ahora que tienen claro que vuelven, mandar ya módulos para que cuando lleguen se limiten a montar?
No se, a lo mejor es un poco chorrada lo que digo, pero yo estaría ya mandando eso, módulos para que cuando llegue la primera con humanos "lo enchufen todo" y tener ya unos mínimos.
Lo digo de forma inocente, entiendo que hay mil cosas que se me escapan de todo esto
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#5 Donlixo
Hay que seguir con la propaganda un poco más que la gente aún se ha olvidado de los archivos de Epstein...
Si a los medios les interesa tanto la exploración espacial que nos cuenten lo que están haciendo los chinos
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menéame