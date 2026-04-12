La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna

El reciente regreso de la misión Artemis II marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, pero el foco de la NASA ya está puesto en el desafío siguiente: Artemis III, la operación que pondrá a prueba la capacidad de la humanidad para volver a caminar sobre la Luna y establecer una presencia duradera.
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No se, a lo mejor es un poco chorrada lo que digo, pero yo estaría ya mandando eso, módulos para que cuando llegue la primera con humanos "lo enchufen todo" y tener ya unos mínimos.
Lo digo de forma inocente, entiendo que hay mil cosas que se me escapan de todo esto
Si a los medios les interesa tanto la exploración espacial que nos cuenten lo que están haciendo los chinos