10
meneos
80
clics
La NASA estudia usar una bomba nuclear para evitar que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032
La NASA baraja el uso de un arma nuclear para evitar que el asteroide 2024 YR4, de 55 metros, choque contra la Luna en 2032.
|
etiquetas:
:
asteroide
,
yr4
,
luna
,
choque
,
2032
,
bomba nuclear
15 comentarios
#2
SeñorPresunciones
*
Con suerte desvían la trayectoria y choca contra la tierra...
Por otra parte veo muy optimista creer que 2032 existirá la NASA.
8
K
88
#4
rob
#2
Y por supuesto, caerá en USA
2
K
30
#11
Aokromes
#2
lo suyo es desviarlo para que pase DESPUES de por donde va a pasar la tierra y mandarlo al sol.
0
K
13
#12
Antipalancas21
#2
En ese año se llamara la Sana.
0
K
12
#15
beltraneja
#2
Osti, cuántas aristas en un mismo comentario,
0
K
7
#1
rob
Pues está Bruce Willis para hostias...
3
K
53
#3
satchafunkilus
#1
Pues mejor, si total, no va a volver a la tierra...
1
K
22
#5
xazazu
Pero, ¿para qué? A la Luna no le importa.
1
K
26
#6
Veelicus
#5
El problema es que puede levantar polvo lunar que llegue a la orbita de la tierra y cree problemas para los satelites y astronautas
1
K
17
#10
Spirito
#6
Que la Luna sea un astro de motivación para algunos para inspirarnos a escribir joyas en Meneame te da igual.
0
K
7
#14
Aiden_85
#6
Buen punto de vista, no lo había pensado, iba más por lo de afectar a la órbita. Yo lo veo como una prueba, es un cometa con un riesgo ínfimo a tener en cuenta y una oportunidad de saber de qué disponemos para evitar amenazas más serias.
El artículo en si no aporta nada.
0
K
9
#13
cajadecartonmojada
*
#5
Además de lo que pueda afectar a los satélites, también dicen tener planes para establecer bases lunares, lo último es que quieren construir un reactor (personalmente no me termino de creer nada, más bien me parece una respuesta a los planes chinos).
Si esto va a ser algo que va a pasar cada cierto tiempo, es un riesgo para cualquier cosa que monten allí, así que igual para ellos no es mala idea aprovechar que viene este para hacer una prueba.
Edit: lo que dicen de estrellar una nave en el asteroide, ¿no es un poco la idea del proyecto DART?
0
K
14
#8
Klamp
Deberían hacer una peli sobre esto
0
K
8
#9
jonolulu
#8
Que la titulen Armageddon
0
K
16
#7
Spirito
¡Venga ya!
0
K
7
