La NASA ayuda a llevar tortugas gigantes de regreso a las Galápagos

Por primera vez en más de 150 años, las tortugas gigantes regresan a la naturaleza en la isla Floreana de las Galápagos, guiadas por los datos satelitales de la NASA que ayudan a los científicos a descubrir dónde estos animales pueden encontrar alimentos, agua y un hábitat para anidar.
Este esfuerzo es una colaboración entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la organización Galápagos Conservancy, y marca un hito clave en la restauración de las poblaciones de tortugas en uno de los archipiélagos ecológicamente más singulares

