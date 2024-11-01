edición general
2 meneos
57 clics
La NASA advierte que el Atlántico está viviendo una invasión nunca vista

La NASA advierte que el Atlántico está viviendo una invasión nunca vista

Una de las consecuencias es la emisión de gases tóxicos, como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, que pueden causar problemas de salud como problemas respiratorios y dolores de cabeza en los humanos.

| etiquetas: nasa , atlántico
2 0 0 K 33 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
Gry #1 Gry
Espérate que ahora lo soluciona Trump, poniéndole una mordaza a la NASA.
0 K 15

menéame