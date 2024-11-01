edición general
Nadia Calviño cuenta en su libro que impuso descafeinar la reforma laboral a Yolanda Díaz pero fue obligada por Pablo Iglesias a congelar los alquileres

Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y Ministra de Economía entre 2018 y 2023 acaba de publicar su libro de memorias políticas bajo el título “Dos mil días en el Gobierno”. En ellas aborda los cinco años y medio en los que dirigió la política económica española en tiempos marcados por la pandemia, guerra de Ucrania y la crisis energética antes de dar el salto al Banco Europeo de Inversiones con un sueldo anual de casi 400.000 euros.

"Tras generar tensión entre las partes y hacer imposible un acuerdo equilibrado en un clima de entendimiento, el Ministerio de Trabajo siempre encontraba la misma puerta de salida: arrinconar a los empresarios en una posición inasumible, llegar a un acuerdo bilateral con los sindicatos y, ante el coste político de no validarlo, poner presión al resto del Gobierno, encabezado por el Ministerio de Economía, para aceptarlo para así aparecer como vencedor de una batalla ficticia en la que, la verdad, nadie ganaba nada"

Por eso ahora se disparan los márgenes de beneficios récord para nuestros pobres empresarios arrinconados :roll:
yabumethod #5 yabumethod
#2 La posición inasumible era ganar solo miles en vez de millones.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los 3 principales partidos actualmente no van a arreglar los problemas, los arreglamos nosotros. Esta es la mayor ilusión que nos venden.

Por ejemplo ¿Quieres bajar el precio del alquiler o vivienda?

Lo arreglamos NOSOTROS en unos MESES
1- Altavoz
2- Youtube
3- Disparos
4- Varias veces a la semana

Espantamos a la demanda de fuera que nos expulsa, bajan precios.
#4 trasparente *
Gran verdad, la contrareformita laboal de Yolanda fue una puta mierda, se tenía que haber arrasado con el 100% de la reforma laboral de Mariana, e incluso con ciertas cosas de Zapatero. Pero en fin, todavía hay gente que piensan que el PSOE es un partido de izquierdas. Que se le vote como mal menor, pase, pero de izquierdas cero.
yabumethod #6 yabumethod
#4 Ni como mal menor hay excusa habiendo ya mas de una alternativa.
#3 josejon
Es la moda. Yo mañana saco a las librerías mi libro de memorias: 'Nací en mi casa'. Apasionante. Espero gran difusión. !Lo que digo de mi vecino no te lo podrás creer!
