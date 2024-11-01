Nadia Calviño cuenta en su libro que impuso descafeinar la reforma laboral a Yolanda Díaz pero fue obligada por Pablo Iglesias a congelar los alquileres

Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y Ministra de Economía entre 2018 y 2023 acaba de publicar su libro de memorias políticas bajo el título “Dos mil días en el Gobierno”. En ellas aborda los cinco años y medio en los que dirigió la política económica española en tiempos marcados por la pandemia, guerra de Ucrania y la crisis energética antes de dar el salto al Banco Europeo de Inversiones con un sueldo anual de casi 400.000 euros.