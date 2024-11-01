edición general
Nacho Cano tacha al Gobierno de "banda criminal" en 'El Hormiguero' y revela que "ha dejado dinero" por si le "pegan un tiro"

El exmiembro de Mecano ha acudido como invitado del programa de Antena 3 liderado por Pablo Motos tras querellarse por tercera vez con la jueza del caso 'Malinche'

rutas #4 rutas *
Chavales, tened mucho cuidado con las drogas.
Asnaeb #2 Asnaeb
Este tío está mal de la cabeza.
rogerius #8 rogerius
Diría que el PP busca afectar los resultados de las búsquedas en la web. En unos días cuando hagas una búsqueda con «banda criminal» ya no saldrán cosas de jueces, sentencias y el PP sino lo que ha dicho este arrimao.
beltzak #7 beltzak
Cómo ha dicho Broncano es obvio que que en el hormiguero (y otros medios) no tienen la libertad para decir y expresar lo que les da la puñetera gana en esta dictadura bolivariana santxista.

/s
Ortzi_ #5 Ortzi_ *
Ha dejado dinero por si le dan un tiro?
Su camello estará contento
Doisneau #6 Doisneau
Antes de que os pongais a votar irrelevante porque fachas mal, recordad que ha dicho estas cosas en el programa mas visto de su franja horaria, asi que por mas que nos parezca una idiotez, irrelevante lo que se dice irrelavante, no es.
ruinanamas #3 ruinanamas
El programa de La Revuelta hoy ha estado flojo, pero el del hormiguero es para que el tiro me lo den a mi.
